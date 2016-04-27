Донские депутаты предложили удостоить Береста звания Героя РФ посмертно

Алексей Прокофьевич Берест принимал участие в Великой Отечественной Войне, был в числе трех советских офицеров, которые первыми возвестили о победе Советской Армии и водрузили знамя Победы над зданием полуразрушенного нацистского парламента. В преддверии 9 мая на бюджетные средства в Ростове-на-Дону будет установлен памятник герою, стоимость которого составляет пять миллионов рублей.