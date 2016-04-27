Донские депутаты предложили удостоить Береста звания Героя РФ посмертно

Алексей Прокофьевич Берест принимал участие в Великой Отечественной Войне, был в числе трех советских офицеров, которые первыми возвестили о победе Советской Армии и водрузили знамя Победы над зданием полуразрушенного нацистского парламента. В преддверии 9 мая на бюджетные средства в Ростове-на-Дону будет установлен памятник герою, стоимость которого составляет пять миллионов рублей.
Алексей Берест награжден многими знаками отличия, в числе которых - орден Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, но, к сожалению, офицер так и не получил высшую государственную награду. К слову, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, которые тоже принимали участие в операции, звание Героя имеют.
Берест погиб 3 ноября 1970 года. Он спас ребенка от гибели под колесами поезда, пожертвовав собой. «Это достойный пример патриотического воспитания», - отмечается в сообщении ростовского парламента.
Решение о награждении героя примет комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам.