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Донские депутаты предложили удостоить Береста звания Героя РФ посмертно

27 апреля 2016, 13:58
Донские парламентарии просят наградить советского офицера, под руководством которого был установлен флаг Красной Армии над Рейхстагом в мае 1945 года, Алексея Прокофьевича Береста высшей государственной наградой, сообщает сайт Заксобрания Ростовской области.

Алексей Прокофьевич Берест принимал участие в Великой Отечественной Войне, был в числе трех советских офицеров, которые первыми возвестили о победе Советской Армии и водрузили знамя Победы над зданием полуразрушенного нацистского парламента. В преддверии 9 мая на бюджетные средства в Ростове-на-Дону будет установлен памятник герою, стоимость которого составляет пять миллионов рублей.

Алексей Берест награжден многими знаками отличия, в числе которых - орден Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, но, к сожалению, офицер так и не получил высшую государственную награду. К слову, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, которые тоже принимали участие в операции, звание Героя имеют.

Берест погиб 3 ноября 1970 года. Он спас ребенка от гибели под колесами поезда, пожертвовав собой. «Это достойный пример патриотического воспитания», - отмечается в сообщении ростовского парламента.

Решение о награждении героя примет комиссия при президенте Российской Федерации по государственным наградам.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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