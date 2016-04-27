МЧС на Дону задействует самолет-амфибию во время учений

"В этот раз отработают вопросы организации защиты населенных пунктов и социнфраструктуры от пожаров", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в учениях примут участие примерно пять тысяч человек, применят свыше 1,5 тысячи единиц техники. Будут отработаны действия авиации по ликвидации огня.
До этого спасатели в ходе обучения боролись с паводками. Ранее в Ростове на дежурство заступил лайнер нового поколения, который является наиболее совершенным из созданных самолетов-амфибий. Он будет следить за безопасностью населенных пунктов и отслеживать пожары. За один раз он может сбросить 12 тонн воды при возникновении пожаров.