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МЧС на Дону задействует самолет-амфибию во время учений

27 апреля 2016, 09:27
В Ростовской области в третьем этапе всероссийских учений по борьбе с лесными пожарами спасатели задействуют самолет-амфибию и вертолёт К-32, сообщает в среду областное управление МЧС.

"В этот раз отработают вопросы организации защиты населенных пунктов и социнфраструктуры от пожаров", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в учениях примут участие примерно пять тысяч человек, применят свыше 1,5 тысячи единиц техники. Будут отработаны действия авиации по ликвидации огня.

До этого спасатели в ходе обучения боролись с паводками. Ранее в Ростове на дежурство заступил лайнер нового поколения, который является наиболее совершенным из созданных самолетов-амфибий. Он будет следить за безопасностью населенных пунктов и отслеживать пожары. За один раз он может сбросить 12 тонн воды при возникновении пожаров.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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