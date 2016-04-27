Ростовские гребцы привезли 9 медалей с Кубка России

Спортсмен Павел Петров, в коллекции которого две бронзовые награды чемпионата мира, пополнил копилку ростовской сборной серебром за преодоление полукилометровой дистанции в двойке, бронзой в двойке на дистанции один километр и еще одной бронзовой медалью в каноэ-одиночке на дистанции пять километров.