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Ростовские гребцы привезли 9 медалей с Кубка России

27 апреля 2016, 10:15
Ростовские спортсмены завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Краснодаре, говорится в сообщении регионального правительства.

Среди медалистов четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница бронзовый награды на чемпионате Европы Юлия Качалова. Спортсменка пополнила свою коллекцию медалей, одержав победу на двухсотметровой дистанции в байдарке-одиночке, на километровой дистанции в байдарке-двойке и на полукилометрой дистанции в байдарке-четверке. Серебро ростовчанка получила, преодолев двухсотметровую дистанцию в байдарке-двойке. 

Многократный призер российских соревнований Евгений Луканцов пришел первым на двухсотметровом расстоянии в байдарке-одиночке.

Спортсмен Павел Петров, в коллекции которого две бронзовые награды чемпионата мира, пополнил копилку ростовской сборной серебром за преодоление полукилометровой дистанции в двойке, бронзой в двойке на дистанции один километр и еще одной бронзовой медалью в каноэ-одиночке на дистанции пять километров.

Еще одну бронзовую медаль принес представитель спортивной роты ЦСКА Артем Пронь в каноэ-одиночке на полукилометровой дистанции.

«Завершившиеся в Краснодаре состязания гребцов - этап отбора в команду олимпийской сборной в Рио-де-Жанейро. Итоговым соревнованием станет национальный чемпионат, который состоится в июне в столице», - подчеркнули в региональном правительстве.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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