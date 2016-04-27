Ростовские гребцы привезли 9 медалей с Кубка России

Среди медалистов четырехкратная олимпийская чемпионка, обладательница бронзовый награды на чемпионате Европы Юлия Качалова. Спортсменка пополнила свою коллекцию медалей, одержав победу на двухсотметровой дистанции в байдарке-одиночке, на километровой дистанции в байдарке-двойке и на полукилометрой дистанции в байдарке-четверке. Серебро ростовчанка получила, преодолев двухсотметровую дистанцию в байдарке-двойке.
Многократный призер российских соревнований Евгений Луканцов пришел первым на двухсотметровом расстоянии в байдарке-одиночке.
Спортсмен Павел Петров, в коллекции которого две бронзовые награды чемпионата мира, пополнил копилку ростовской сборной серебром за преодоление полукилометровой дистанции в двойке, бронзой в двойке на дистанции один километр и еще одной бронзовой медалью в каноэ-одиночке на дистанции пять километров.
Еще одну бронзовую медаль принес представитель спортивной роты ЦСКА Артем Пронь в каноэ-одиночке на полукилометровой дистанции.
«Завершившиеся в Краснодаре состязания гребцов - этап отбора в команду олимпийской сборной в Рио-де-Жанейро. Итоговым соревнованием станет национальный чемпионат, который состоится в июне в столице», - подчеркнули в региональном правительстве.