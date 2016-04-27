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СПА-программа уикенда в "Пятигорском Нарзане"

27 апреля 2016, 06:37
Устроить роскошный отдых вдали от серой будничной суеты с заботой о своей красоте поможет путешествие в мир СПА-церемоний санатория «Пятигорский нарзан».

Расположенный в живописном уголке города-курорта Пятигорска, санаторий приглашает окунуться в атмосферу релаксации и наслаждения.

Чистейший горный воздух и разнообразные программы, способные удовлетворить вкус самого требовательного посетителя, сделают выходные незабываемыми.

В санатории работают высококвалифицированные специалисты и врачи. Каждому гостю санатория подробно расскажут о полезных свойствах и противопоказаниях тех или иных процедур, а также подберут индивидуальную программу. В выборе программы специалисты обязательным образом учитывают все особенности организма гостя- есть ли аллергические реакции, как переносит холод и тепло.

В состав применяемых продуктов входит экстракт лотоса, цветов франжипани, водорослей с трёх океанов мира, фукуса, гураны, авокадо, бамбука и многих других растений, шоколада, эфирных масел, витаминов и минералов.

СПА-комплекс на территории санатория «Пятигорский нарзан» предлагает различные программы с применением натуральной продукции.Для сильного пола сотрудники санатория разработали специальную мужскую программу.

Выходные со СПА-программой избавляют от последствий повседневного напряжения, усталости, поднимают настроение. Несколько видов ванн и массажей вернут душевное равновесие и радость к жизни. И все эти процедуры сопровождают успокаивающие или тонизирующие- на выбор гостя, ароматы применяемых натуральных масел.

В СПА-комплексе есть «Финская» сауна и «Турецкая» баня. Здесь любители попариться смогут насладитьсятёплым воздухом и отдыхом на приятном разогретом мраморе. После бани и сауны посетителей ожидает приятная прохлада бассейна.

Персонал санатория и, в частности находящегося в нём СПА-салона, проводит процедуры весь рабочий день, а также в выходные дни, включая вечерние часы. Это преимущество позволит провести уикенд максимально продуктивно и насыщенно.

После вечерних процедур можно отправиться в ресторан с великолепной «живой музыкой». А для крепкого здорового сна гостей санатория размещают в комфортабельных номерах.

«Пятигорский нарзан» предоставляет возможность выбрать индивидуальную программу своего путешествия в мир гармонии и прекрасного настроения на два, три, пять или семь-десять незабываемых дней.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-002746 от 22 октября 2014 года выдана Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

#Новости#Новости Ростова#Сергей Рудковский#Общество
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