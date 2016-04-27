СПА-программа уикенда в "Пятигорском Нарзане"

В санатории работают высококвалифицированные специалисты и врачи. Каждому гостю санатория подробно расскажут о полезных свойствах и противопоказаниях тех или иных процедур, а также подберут индивидуальную программу. В выборе программы специалисты обязательным образом учитывают все особенности организма гостя- есть ли аллергические реакции, как переносит холод и тепло.