СПА-программа уикенда в "Пятигорском Нарзане"

Расположенный в живописном уголке города-курорта Пятигорска, санаторий приглашает окунуться в атмосферу релаксации и наслаждения.
Чистейший горный воздух и разнообразные программы, способные удовлетворить вкус самого требовательного посетителя, сделают выходные незабываемыми.
В санатории работают высококвалифицированные специалисты и врачи. Каждому гостю санатория подробно расскажут о полезных свойствах и противопоказаниях тех или иных процедур, а также подберут индивидуальную программу. В выборе программы специалисты обязательным образом учитывают все особенности организма гостя- есть ли аллергические реакции, как переносит холод и тепло.
В состав применяемых продуктов входит экстракт лотоса, цветов франжипани, водорослей с трёх океанов мира, фукуса, гураны, авокадо, бамбука и многих других растений, шоколада, эфирных масел, витаминов и минералов.
СПА-комплекс на территории санатория «Пятигорский нарзан» предлагает различные программы с применением натуральной продукции.Для сильного пола сотрудники санатория разработали специальную мужскую программу.
Выходные со СПА-программой избавляют от последствий повседневного напряжения, усталости, поднимают настроение. Несколько видов ванн и массажей вернут душевное равновесие и радость к жизни. И все эти процедуры сопровождают успокаивающие или тонизирующие- на выбор гостя, ароматы применяемых натуральных масел.
В СПА-комплексе есть «Финская» сауна и «Турецкая» баня. Здесь любители попариться смогут насладитьсятёплым воздухом и отдыхом на приятном разогретом мраморе. После бани и сауны посетителей ожидает приятная прохлада бассейна.
Персонал санатория и, в частности находящегося в нём СПА-салона, проводит процедуры весь рабочий день, а также в выходные дни, включая вечерние часы. Это преимущество позволит провести уикенд максимально продуктивно и насыщенно.
После вечерних процедур можно отправиться в ресторан с великолепной «живой музыкой». А для крепкого здорового сна гостей санатория размещают в комфортабельных номерах.
«Пятигорский нарзан» предоставляет возможность выбрать индивидуальную программу своего путешествия в мир гармонии и прекрасного настроения на два, три, пять или семь-десять незабываемых дней.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-002746 от 22 октября 2014 года выдана Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.