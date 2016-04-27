В аэропорту Ростова поймали продавцов контрафактного алкоголя

Далее у подозреваемых дома провели обыски и обнаружили 1,2 тысячи бутылок с алкоголем. После этого полицейские нашли склад, где фигуранты покупали продукцию. На его территории хранились почти 200 тысяч различных емкостей с алкоголем. В данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, каждому грозит до шести лет заключения.