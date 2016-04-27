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В аэропорту Ростова поймали продавцов контрафактного алкоголя

27 апреля 2016, 14:19
В Ростове заведено уголовное дело в отношении двух местных жителей, торговавших контрафактным алкоголем на парковке аэропорта, сообщает в среду областное управление МВД РФ.

"По данным полиции, фигуранты за 19,2 тысячи рублей продали 55 бутылок с алкоголем с логотипами известных производителей. Причем соглашения с правообладателями у них не было, в результате последним был причинен ущерб на сумму около 570 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Далее у подозреваемых дома провели обыски и обнаружили 1,2 тысячи бутылок с алкоголем. После этого полицейские нашли склад, где фигуранты покупали продукцию. На его территории хранились почти 200 тысяч различных емкостей с алкоголем. В данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, каждому грозит до шести лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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