В аэропорту Ростова поймали продавцов контрафактного алкоголя

"По данным полиции, фигуранты за 19,2 тысячи рублей продали 55 бутылок с алкоголем с логотипами известных производителей. Причем соглашения с правообладателями у них не было, в результате последним был причинен ущерб на сумму около 570 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Далее у подозреваемых дома провели обыски и обнаружили 1,2 тысячи бутылок с алкоголем. После этого полицейские нашли склад, где фигуранты покупали продукцию. На его территории хранились почти 200 тысяч различных емкостей с алкоголем. В данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, каждому грозит до шести лет заключения.