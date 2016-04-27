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В Ростов не пустили китайских «диснеевских» кукол

27 апреля 2016, 14:27
Китайские детские игрушки, ввозимые на территорию Ростовской области, оказались контрафактной продукцией, сообщается на сайте федеральной таможенной службы.

Ростовские таможенники задержали партию игрушек, ввозимых российской компанией из Китая: 580 упаковок конструкторов с машинками и 936 кукол. В ответ на письменный запрос госорганов компания признала  продукцию контрафактной. Оказалось, что детские машинки и куклы были произведены без заключения соответствующего договора с правообладателями – компанией "Дисней" – поэтому  прав использовать этот товарный знак у производителей не было. Соответствующих договоров с китайской компанией не заключалось. В отношении российской компании, ввозившей контрафактные игрушки, возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование.

Отметим, только за первые месяцы этого года ростовская таможня задержала 127 тысяч единиц контрафактной продукции, в основном это этикетки для алкогольной продукции, детские товары, а также обувь и одежда.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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