В Ростов не пустили китайских «диснеевских» кукол

Ростовские таможенники задержали партию игрушек, ввозимых российской компанией из Китая: 580 упаковок конструкторов с машинками и 936 кукол. В ответ на письменный запрос госорганов компания признала продукцию контрафактной. Оказалось, что детские машинки и куклы были произведены без заключения соответствующего договора с правообладателями – компанией "Дисней" – поэтому прав использовать этот товарный знак у производителей не было. Соответствующих договоров с китайской компанией не заключалось. В отношении российской компании, ввозившей контрафактные игрушки, возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование.