Власти Ростова не поддержали проект технопарка колледжа машиностроения

Идею создания технопарка предложило властям города руководство колледжа.
«Цель технопарка - увеличить высокотехнологичные производства и подготовить высококвалифицированных специалистов»,- сообщил на встрече директор РКТМ Игорь Пряхин.
Он добавил, что колледж уже успешно сотрудничает с Ростсельмашем и другими заводами.
Для полного запуска проекта колледж нуждается в информационной поддержке и в получении федеральных субсидий.
Участники встречи высказались против проекта, так как, по их мнению, масштабный технопарк возможен только на базе высших учебных заведений и при поддержке научных центров.
«Ученики, вырезающие шахматных лошадок с помощью специальной техники, не смогут совладать с той техникой, в которой в настоящее время нуждаются заводы»,- высказались участники встречи.