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Власти Ростова не поддержали проект технопарка колледжа машиностроения

27 апреля 2016, 09:49
Власти Ростова-на-Дону не поддержали проект создания технопарка «Новый Ростов» на базе Ростовского колледжа технологий машиностроения (РКТМ), передает корреспондент RostovGazeta.

Идею создания технопарка предложило властям города руководство колледжа.

«Цель технопарка - увеличить высокотехнологичные производства и подготовить высококвалифицированных специалистов»,- сообщил на встрече директор РКТМ Игорь Пряхин.

Он добавил, что колледж уже успешно сотрудничает с Ростсельмашем и другими заводами.

Для полного запуска проекта колледж нуждается в информационной поддержке и в получении федеральных субсидий.

Участники встречи высказались против проекта, так как, по их мнению, масштабный технопарк возможен только на базе высших учебных заведений и при поддержке научных центров.

«Ученики, вырезающие шахматных лошадок с помощью специальной техники, не смогут совладать с той техникой, в которой в настоящее время нуждаются заводы»,- высказались участники встречи.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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