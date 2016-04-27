ЮФУ уволил 31 сотрудника в феврале

По данным СМИ, в начале 2016 года ожидалось сокращение четырех сотен преподавателей ЮФУ, что вызвало недовольство в рядах сотрудников. Руководство вуза опровергло массовые сокращения.
«Процесс обновления персонала университета происходит постоянно, и это нормально»,- сообщила Боровская.
По словам Боровской, университет дает ученым максимальную возможность поучаствовать в деятельности университета, предлагая занятость до 0,1 ставки. Численность преподавателей и профессоров университета на протяжение нескольких лет составляет около трех тысяч человек.
Обслуживающий персонал ЮФУ занимает тысячу триста рабочих мест.
Средняя заработная плата преподавательского состава ЮФУ составляет 44 тысячи рублей. В частности, зарплата ассистента может составлять порядка 15 тысяч рублей, а кандидата наук - около 40 тысяч рублей.