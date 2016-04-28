Донской диагностический центр получил международную награду

"Победителя выбрали из 100 организаций, запустивших автоматизированный метод жидкостной цитологии, при помощи него осуществляется скрининг для обнаружения рака шейки матки", - сказано в сообщении.
Уточняется, что награду присудила организация "Becton Dickinson", она занимается созданием медтехнологий, улучшением диагностики рака.
Сейчас центр сотрудничает более чем с 80 медучреждениями региона. Это дает возможность проводить процедуру в системе обязательного медстрахования для шести тысяч граждан каждый месяц.