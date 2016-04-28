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Донской диагностический центр получил международную награду

28 апреля 2016, 10:40
В Ростовской области специалисты консультативно-диагностического центра стали обладателями международной награды за реформаторский поиск и профессиональную компетентность, сообщает облправительство.

"Победителя выбрали из 100 организаций, запустивших автоматизированный метод жидкостной цитологии, при помощи него осуществляется скрининг для обнаружения рака шейки матки", - сказано в сообщении.

Уточняется, что награду присудила организация "Becton Dickinson", она занимается созданием медтехнологий, улучшением диагностики рака.

Сейчас центр сотрудничает более чем с 80 медучреждениями региона. Это дает возможность проводить процедуру в системе обязательного медстрахования для шести тысяч граждан каждый месяц.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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