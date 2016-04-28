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Каждый десятый ростовский школьник остается без горячего обеда

28 апреля 2016, 12:31
Власти Дона не обеспечили горячим питанием 10% школ в Ростове и области, сообщил представитель правительства на заседании комиссии по приоритетным национальным проектам и демографической политики Ростовской области.

«Одноразовым горячим питанием обеспечены 90% донских школ»,- озвучил представитель правительства региона.

В настоящее время 73% школ имеют возможность кормить школьников горячим питанием два раза в день.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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