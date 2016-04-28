Микроавтобусы получили 52 семьи Дона с 8 и более детьми

52 многодетные семьи с восемью и более детьми в 2015 году в Ростовской области получили микроавтобусы, сообщил заместитель министра труда и социального развития региона Павлятенко Геннадий на заседании комиссии по демографической политики области.