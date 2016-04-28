Микроавтобусы получили 52 семьи Дона с 8 и более детьми
28 апреля 2016, 10:12
52 многодетные семьи с восемью и более детьми в 2015 году в Ростовской области получили микроавтобусы, сообщил заместитель министра труда и социального развития региона Павлятенко Геннадий на заседании комиссии по демографической политики области.
Власти Ростова увеличили размер материнского капитала за третьего ребенка до 7,7 тысячи рублей. В 2015 году 18,5 тысячи детей были назначены эти выплаты.
«С 2013 года на Дону появилось 180 тысяч семей с двумя и более детьми»,- озвучил Павлятенко.