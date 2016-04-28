В этом году в Ростове закончат очередной долгострой

Строительство этого дома началось шесть лет назад, однако застройщик нарушил требования этажности и возвел четыре этажа вместо трех, из-за чего в 2013 году суд постановил снести здание. Застройку вела компания «Развития», после решения суда она снесла четвертый этаж, однако постановление суда осталось в силе.