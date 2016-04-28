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В этом году в Ростове закончат очередной долгострой

28 апреля 2016, 15:10
В течение полугода строители обещают завершить очередной долгострой на улице Научная, 19, сообщает пресс-служба мэрии.

Строительство этого дома началось шесть лет назад, однако застройщик нарушил требования этажности и возвел четыре этажа вместо трех, из-за чего в 2013 году суд постановил снести здание. Застройку вела компания «Развития», после решения суда она снесла четвертый этаж, однако постановление суда осталось в силе.

Замдиректора строительной фирмы Андрей Кияшко сообщил, что застройщик может закончить все работы за полгода, однако для этого требуется вначале закончить судебный процесс.

Глава службы государственного строительного надзора Ростовской области Андрей Соловьев пообещал разобраться в ситуации и выразил надежду, что 40 дольщиков вскоре смогут въхать в свои новые квартиры.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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