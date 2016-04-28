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В Ростове перевернулись и загорелись цистерны с битумом

28 апреля 2016, 06:53
В донской столице в четверг на улице Первая Луговая опрокинулись и загорелись две железнодорожные цистерны с нефтепродуктами, сообщает областное управление МЧС.

"Инцидент случился в 06.00 мск. Возгорание локализовали в 08.20. В тушении пожара принимали участие 76 человек, применялись 24 единицы техники", - сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за случившегося пришлось отбуксировать еще 41 цистерну. К месту происшествия отправили пожарный поезд. Также прибыли специалисты для проведения замеров атмосферного воздуха.

По информации областного управления МВД РФ, в цистернах хранился битум. Сотрудники ГАИ перекрыли улицу Первая Луговая.

В МЧС уточнили, что к настоящему моменту пожар потушен.





#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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