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В Ростовской области на ремонт 7 дорожных мостов потратят 155 млн рублей

28 апреля 2016, 14:36
Министерство транспорта Ростовской области планирует в 2016 году провести капитальный ремонт семи мостов и подходов к ним на автодорогах регионального значения, говорится в сообщении регионального правительства.

Подрядные организации будут выбраны в результате проведения аукционов на электронной площадке. Предполагаемый бюджет на проведение ремонтных работ -155 миллионов рублей.

В частности, речь идет о проведении капитального ремонта мостовых переходов, расположенных вблизи хутора Ленин в Белокалитвинском районе, в Миллеровском и Тарасовском районах, автомобильных мостов в Верхнедонском, Советском, Усть-Донецком районах, а Обливском районе будет отремонтирован мост с подходами.

«Все ремонтные работы планируется завершить в текущем году», - пояснили в региональном правительстве.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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