В Ростовской области на ремонт 7 дорожных мостов потратят 155 млн рублей

В частности, речь идет о проведении капитального ремонта мостовых переходов, расположенных вблизи хутора Ленин в Белокалитвинском районе, в Миллеровском и Тарасовском районах, автомобильных мостов в Верхнедонском, Советском, Усть-Донецком районах, а Обливском районе будет отремонтирован мост с подходами.