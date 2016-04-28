rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В убийстве девушки, найденной в роще в Ростове, подозревают ее парня

28 апреля 2016, 15:08
Подозреваемый по делу об убийстве девушки, труп которой был найден в воскресенье в Кумженской роще на берегу реки Мертвый Донец, оказался ее молодым человеком, проинформировала RostovGazeta в четверг официальный представитель донского следственного управления Следственного комитета Галина Гагалаева.

Как рассказала Гагалаева, по делу об убийстве девушки был задержан ее 33-летний молодой человек. По версии следственных органов, он убил ее "на почве личной неприязни".

"Как полагают следователи, в субботу в ночное время он отвез девушку на левый берег реки Мертвый Донец. Там он нанес ей множественные ножевые ранения заранее заготовленным ножом", - сказала собеседница агентства.

Собственный источник RostovGazeta в правоохранительных структурах региона рассказал, что погибшая девушка - уроженка Волгоградской области Дарья Тарановская, проживавшая в Батайске. По данным некоторых СМИ, девушка забеременела, однако ее молодой человек был против ребенка, и когда она отказалась делать аборт, он решился на ее убийство. В правоохранительных структурах эту информацию никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что на берегу реки Мертвый Донец на водонасосной станции был найден труп неизвестной девушки с ножевыми ранениями. По факту ее убийства было возбуждено уголовное дело.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00