В убийстве девушки, найденной в роще в Ростове, подозревают ее парня

Как рассказала Гагалаева, по делу об убийстве девушки был задержан ее 33-летний молодой человек. По версии следственных органов, он убил ее "на почве личной неприязни".
"Как полагают следователи, в субботу в ночное время он отвез девушку на левый берег реки Мертвый Донец. Там он нанес ей множественные ножевые ранения заранее заготовленным ножом", - сказала собеседница агентства.
Собственный источник RostovGazeta в правоохранительных структурах региона рассказал, что погибшая девушка - уроженка Волгоградской области Дарья Тарановская, проживавшая в Батайске. По данным некоторых СМИ, девушка забеременела, однако ее молодой человек был против ребенка, и когда она отказалась делать аборт, он решился на ее убийство. В правоохранительных структурах эту информацию никак не комментируют.
Ранее сообщалось, что на берегу реки Мертвый Донец на водонасосной станции был найден труп неизвестной девушки с ножевыми ранениями. По факту ее убийства было возбуждено уголовное дело.