В убийстве девушки, найденной в роще в Ростове, подозревают ее парня

Собственный источник RostovGazeta в правоохранительных структурах региона рассказал, что погибшая девушка - уроженка Волгоградской области Дарья Тарановская, проживавшая в Батайске. По данным некоторых СМИ, девушка забеременела, однако ее молодой человек был против ребенка, и когда она отказалась делать аборт, он решился на ее убийство. В правоохранительных структурах эту информацию никак не комментируют.