Билеты на матч "Ростов" - "Локомотив" снова не будут продавать в кассах

"Эти меры необходимы для борьбы со спекулянтами. Билеты начали продавать в пятницу. В кассах их приобрести нельзя. Также один человек может купить не более четырех билетов", - сказано в сообщении.
Ранее на сайте клуба прошел опрос, где болельщикам предложили проголосовать за способ продажи билетов. "Ростов" рассматривал вопрос об увеличении входной стоимости.
Это не первая попытка борьбы команды со спекулянтами, причем прошлая закончилась неудачно. Так, на игру "Ростов" - "Зенит" билеты реализовывали только через Интернет или "Евросеть". В продаже они закончились в тот же день, что и появились. После этого в сети спекулянты установили цены в пределах от 1,5 до 4 тысяч рублей при реальной стоимости от 80 до 750 рублей.