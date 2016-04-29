Билеты на матч "Ростов" - "Локомотив" снова не будут продавать в кассах

Это не первая попытка борьбы команды со спекулянтами, причем прошлая закончилась неудачно. Так, на игру "Ростов" - "Зенит" билеты реализовывали только через Интернет или "Евросеть". В продаже они закончились в тот же день, что и появились. После этого в сети спекулянты установили цены в пределах от 1,5 до 4 тысяч рублей при реальной стоимости от 80 до 750 рублей.