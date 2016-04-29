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Билеты на матч "Ростов" - "Локомотив" снова не будут продавать в кассах

29 апреля 2016, 13:33
Футбольный клуб "Ростов" провел опрос среди болельщиков о способах реализации билетов на матч с "Локомотивом" и принял решение сбывать их через Интернет и салоны связи "Евросеть", сообщается на сайте команды.

"Эти меры необходимы для борьбы со спекулянтами. Билеты начали продавать в пятницу. В кассах их приобрести нельзя. Также один человек может купить не более четырех билетов", - сказано в сообщении.

Ранее на сайте клуба прошел опрос, где болельщикам предложили проголосовать за способ продажи билетов. "Ростов" рассматривал вопрос об увеличении входной стоимости.

Это не первая попытка борьбы команды со спекулянтами, причем прошлая закончилась неудачно. Так, на игру "Ростов" - "Зенит" билеты реализовывали только через Интернет или "Евросеть". В продаже они закончились в тот же день, что и появились. После этого в сети спекулянты установили цены в пределах от 1,5 до 4 тысяч рублей при реальной стоимости от 80 до 750 рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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