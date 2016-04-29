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ФК "Ростов" снова проиграл спекулянтам при продаже билетов

29 апреля 2016, 16:32
Билеты на футбольную игру "Ростов" - "Локомотив" раскупили через несколько часов после начала продаж, сразу после этого перекупщики в Интернете подняли цены до 4 тысяч рублей за один билет при реальной стоимости от 100 до 450 рублей.

Ранее для борьбы со спекулянтами "Ростов" провел опрос среди болельщиков о способах сбыта билетов и принял решение реализовывать их через Интернет и салоны связи "Евросеть". Продажа билетов открылась в пятницу и на момент 17.00 мск они закончились на сайте Ticketland.ru.

Абсолютно такой же случай произошел и перед игрой с "Зенитом". Тогда билеты также реализовывали только через Интернет или "Евросеть" и в продаже они также закончились в тот же день, что и появились. После этого в сети перекупщики установили цены в пределах от 1,5 до 4 тысяч рублей.

Причем такими методами организаторы воспользовались из-за множества жалоб болельщиков на перекупщиков. По информации с сайта ростовской команды, на последних играх была замечена небывалая активность спекулянтов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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