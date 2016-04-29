ФК "Ростов" снова проиграл спекулянтам при продаже билетов

Ранее для борьбы со спекулянтами "Ростов" провел опрос среди болельщиков о способах сбыта билетов и принял решение реализовывать их через Интернет и салоны связи "Евросеть". Продажа билетов открылась в пятницу и на момент 17.00 мск они закончились на сайте Ticketland.ru.
Абсолютно такой же случай произошел и перед игрой с "Зенитом". Тогда билеты также реализовывали только через Интернет или "Евросеть" и в продаже они также закончились в тот же день, что и появились. После этого в сети перекупщики установили цены в пределах от 1,5 до 4 тысяч рублей.
Причем такими методами организаторы воспользовались из-за множества жалоб болельщиков на перекупщиков. По информации с сайта ростовской команды, на последних играх была замечена небывалая активность спекулянтов.