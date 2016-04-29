Клиенты ростовского "Стелла-Банка" не согласились с суммой компенсации

"С начала выплат обратились много вкладчиков, которые не согласились с назначенной суммой выплат. Причем данных о многих из них нет в реестре выплат, что связано с грубыми нарушениями со стороны работников организации. По всем фактам будут переданы заявления в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.