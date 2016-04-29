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Клиенты ростовского "Стелла-Банка" не согласились с суммой компенсации

29 апреля 2016, 14:52
Большое количество вкладчиков ростовского "Стелла-Банка" не согласилось с размером компенсации, после лишения организации банковской лицензии, сообщает агентство по страхованию вкладов.

"С начала выплат обратились много вкладчиков, которые не согласились с назначенной суммой выплат. Причем данных о многих из них нет в реестре выплат, что связано с грубыми нарушениями со стороны работников организации. По всем фактам будут переданы заявления в правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Напомним, что в середине апреля Центробанк РФ отозвал лицензию на ведение деятельности у "Стелла-Банка" из-за неисполнения федеральных законов. Организация владела девятью офисами в донской столице, двумя - в области и четырьмя - в Москве. Также у банка было восемь операционных касс в Ростове.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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