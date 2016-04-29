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Ростовские бизнесмены получат субсидии на 2 млрд руб.

29 апреля 2016, 11:46
Правительство Ростовской области привлекло федеральное финансирование на поддержку региональных предпринимателей, что позволило увеличить программу субсидий до 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Так, на софинансирование городских программ поддержки предпринимателей будет направлено более 210 миллионов рублей, что на 54% больше, чем в прошлом году. Муниципалитеты совместно с банками планируют провести образовательные семинары для того, чтобы выбрать и адресно сопровождать перспективные инвестпроекты.

Кроме того, одной из наиболее эффективных мер поддержки инвесторов глава Минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко назвал налоговые льготы. "На один рубль льгот приходится 7,8 рубля налогов и 38 рублей инвестиций", - сообщил министр.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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