Ростовские бизнесмены получат субсидии на 2 млрд руб.

Так, на софинансирование городских программ поддержки предпринимателей будет направлено более 210 миллионов рублей, что на 54% больше, чем в прошлом году. Муниципалитеты совместно с банками планируют провести образовательные семинары для того, чтобы выбрать и адресно сопровождать перспективные инвестпроекты.
Кроме того, одной из наиболее эффективных мер поддержки инвесторов глава Минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко назвал налоговые льготы. "На один рубль льгот приходится 7,8 рубля налогов и 38 рублей инвестиций", - сообщил министр.