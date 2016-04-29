Ростовские бизнесмены получат субсидии на 2 млрд руб.

Так, на софинансирование городских программ поддержки предпринимателей будет направлено более 210 миллионов рублей, что на 54% больше, чем в прошлом году. Муниципалитеты совместно с банками планируют провести образовательные семинары для того, чтобы выбрать и адресно сопровождать перспективные инвестпроекты.