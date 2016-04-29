Ростовские спасатели просят воздержаться от открытия купального сезона

В выходные дни синоптики обещают значительное повышение температуры, местами по области воздух прогреется до + 24 °С. Поэтому многие жители Ростовской области отправятся отдыхать на природу, будут разводить костры и, возможно, найдутся желающие открыть купальный сезон. МЧС предупреждает, что вода еще не прогрелась, и купание при таких температурах может быть смертельно опасно. Кроме того, не стоит забывать о предосторожностях, связанных с разведением огня: в лесополосе этого делать не стоит, так как в северо-западных и северо-восточных районах сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс).