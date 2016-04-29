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В Ростовской области на 15% упала смертность новорожденных

29 апреля 2016, 14:28
По итогам 2015 года в Ростовской области было зафиксировано падение показателя смертности новорожденных на 15% в сравнении с 2014 годом, говорится в сообщении регионального правительства.

Всего в регионе в прошлом году родились более 51 тысячи младенцев, а средняя величина продолжительности жизни составляет 72 года, тогда как в целом по стране она едва достигает 71 года. Естественная убыль населения в регионе упала на 7,6%.

Положительную динамику специалисты связывают с популяризацией здорового образа жизни. «Так, в донском регионе по сравнению с 2014 годом на 7% упало потребление спиртных напитков, на 23,5 сократилось число курильщиков», - подчеркнули в региональном правительстве.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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