В Ростовской области на 15% упала смертность новорожденных

Всего в регионе в прошлом году родились более 51 тысячи младенцев, а средняя величина продолжительности жизни составляет 72 года, тогда как в целом по стране она едва достигает 71 года. Естественная убыль населения в регионе упала на 7,6%.
Положительную динамику специалисты связывают с популяризацией здорового образа жизни. «Так, в донском регионе по сравнению с 2014 годом на 7% упало потребление спиртных напитков, на 23,5 сократилось число курильщиков», - подчеркнули в региональном правительстве.