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Репетиции парада пройдут в Ростове в четверг и субботу

4 мая 2016, 13:42
Две репетиции праздничного парада войск, посвященного 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, проведут в среду и субботу в Ростове-на-Дону, проинформировал RostovGazeta представитель отдела информполитики администрации города.

По словам собеседника агентства, репетиции парада запланированы на 5 и 7 мая. Ориентировочное время их проведения - с 16.00 до 24.00 мск.

"В связи с проведением подготовительных мероприятий, в это время дорожное движение на улице Советской от площади Карла Маркса до Театральной площади будет временно остановлено", - сказал представитель администрации.

Он добавил, что непосредственно 9 мая автомобильное движение в центральной части города закроют с 6.00 до 24.00 мск.

При проведении репетиций парада Дня Победы в 2015 году те же дорожные участки перекрывались властями 5 мая с 17.00 мск, 6 мая с 9.30 мск и 7 мая с 19.00 мск.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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