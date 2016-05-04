Репетиции парада пройдут в Ростове в четверг и субботу

По словам собеседника агентства, репетиции парада запланированы на 5 и 7 мая. Ориентировочное время их проведения - с 16.00 до 24.00 мск.
"В связи с проведением подготовительных мероприятий, в это время дорожное движение на улице Советской от площади Карла Маркса до Театральной площади будет временно остановлено", - сказал представитель администрации.
Он добавил, что непосредственно 9 мая автомобильное движение в центральной части города закроют с 6.00 до 24.00 мск.
При проведении репетиций парада Дня Победы в 2015 году те же дорожные участки перекрывались властями 5 мая с 17.00 мск, 6 мая с 9.30 мск и 7 мая с 19.00 мск.