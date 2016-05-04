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В этом году в Ростовской области завершат три долгостроя

4 мая 2016, 13:28
В этом году впервые за несколько лет в Ростове будут введены в эксплуатацию проблемные дома, сообщает пресс-служба правительства региона.

До конца 2016 года будут завершены  три долгостроя в Ростове-на-Дону: на Очаковской, Ленина и на Темернике. Всего в городе насчитывают 21 замороженную стройку, по некоторым из них определены новые инвесторы, по другим ведется работа по поиску застройщика.

Региональные власти сообщают, что новые дома будут вводиться в течение ближайших трех лет.

«Долгострои не вводились в столице несколько лет. Это будут первые проблемные объекты, дольщики которых получат жилье», - сообщил губернатор региона Игорь Гуськов.

Решается вопрос и с региональными стройками: главы Таганрога и Батайска отчитались, что строительные работы активизировались на трех объектах из четырех.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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