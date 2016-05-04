В этом году в Ростовской области завершат три долгостроя

До конца 2016 года будут завершены три долгостроя в Ростове-на-Дону: на Очаковской, Ленина и на Темернике. Всего в городе насчитывают 21 замороженную стройку, по некоторым из них определены новые инвесторы, по другим ведется работа по поиску застройщика.