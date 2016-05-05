Автопробег ЮФУ "Мы едины" стартовал в Ростове-на-Дону

Как рассказал проректор по учебной работе ЮФУ Владимир Кирик, выступавший на церемонии, в автопробеге будут участвовать 17 человек, среди которых есть как студенты, так и преподаватели ЮФУ. Во время автопробега его участники посетят ведущие вузы в Ставрополе, Махачкале, Грозном, Магасе, Владикавказе, Нальчике, Беслане и Майкопе.
"Автопробег продлится две недели, за которые его участники проедут более двух тысяч километров. Этот проект с одной стороны - общественная акция, которая покажет, что дороги Северного Кавказа открыты и безопасны для путешествий, а с другой - научная экспедиция, в которой студенты реализуют свои научно-исследовательские проекты в среде молодежных лидеров тех субъектов, которые посетят", - сказал Кирик.
Он отметил, что финальные итоги этих научных проектов будут подведены в ноябре на конгрессе молодых ученых.