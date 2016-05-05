Автопробег ЮФУ "Мы едины" стартовал в Ростове-на-Дону

"Автопробег продлится две недели, за которые его участники проедут более двух тысяч километров. Этот проект с одной стороны - общественная акция, которая покажет, что дороги Северного Кавказа открыты и безопасны для путешествий, а с другой - научная экспедиция, в которой студенты реализуют свои научно-исследовательские проекты в среде молодежных лидеров тех субъектов, которые посетят", - сказал Кирик.