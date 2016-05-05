На Дону установили второй памятник казачьему атаману Платову

Установили памятник герою Отечественной войны 1812 года, известному атаману в селе Весело-Вознесенка Неклиновского района, которое больше века до 20-х годов прошлого века носило его.
Это уже второй монумент, установленный в донском регионе, посвященный легендарному атаману. Первый открыли год назад на одной из центральных улиц Ростова. Он является копией памятника, воздвигнутого в столице.
Кроме того, отлитый донскими мастерами памятник Матвею Платову будет установлен в Ставропольском крае на границе с Ростовской областью.