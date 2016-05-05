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На Дону установили второй памятник казачьему атаману Платову

5 мая 2016, 14:33
В Ростовской области в среду в торжественной обстановке открыт памятник выдающемуся предводителю донского казачества Матвею Платову, сообщает региональное правительство.

Установили памятник герою Отечественной войны 1812 года, известному атаману в селе Весело-Вознесенка Неклиновского района, которое больше века до 20-х годов прошлого века носило его.

Это уже второй монумент, установленный в донском регионе, посвященный легендарному атаману. Первый открыли год назад на одной из центральных улиц Ростова. Он является копией памятника, воздвигнутого в столице.

Кроме того, отлитый донскими мастерами памятник Матвею Платову будет установлен в Ставропольском крае на границе с Ростовской областью.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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