На Дону в станице Багаевской ввели карантин из-за бруцеллеза

"Болезнь нашли у бычка, которого привезли в станицу без нужных документов. Животное передали на убой", - сказано в сообщении.
Уточняется, что в станице ограничили оборот животных и кормов, а также запретили их провоз через территории поселения. Повторный анализ на болезнь специалисты проведут через месяц.
Всего в регионе зафиксировано четыре неблагополучных пункта по бруцеллезу животных.
Бруцеллез - это инфекция, которая передается от животных человеку, она характеризуется поражением органов и систем организма.