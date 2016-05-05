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На Дону в станице Багаевской ввели карантин из-за бруцеллеза

5 мая 2016, 12:05
В Ростовской области в станице Багаевской ввели карантин из-за заболевания животного бруцеллезом, информирует в четверг облстанция по борьбе с болезнями животных.

"Болезнь нашли у бычка, которого привезли в станицу без нужных документов. Животное передали на убой", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в станице ограничили оборот животных и кормов, а также запретили их провоз через территории поселения. Повторный анализ на болезнь специалисты проведут через месяц.

Всего в регионе зафиксировано четыре неблагополучных пункта по бруцеллезу животных. 

Бруцеллез - это инфекция, которая передается от животных человеку, она характеризуется поражением органов и систем организма.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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