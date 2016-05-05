Научный конгресс "Мир Кавказу" пройдет в ноябре в Ростове

По словам Кирика, целью проекта является развитие горизонтальных связей между молодыми учеными из разных регионов Юга России.
"Все научные наработки, которые будут сделаны в ходе автопробега молодыми учеными из ЮФУ, будут обобщены и доработаны, после чего финальные итоги исследований будут подведены в ноябре на глобальном научном конгрессе молодых ученых", - сказал Кирик.
Он добавил, что научный конгресс "Мир Кавказу" будет приурочен к празднованию Дня народного единства и пройдет с 1 по 3 ноября.
Научный конгресс "Мир Кавказу" проводится в Ростове-на-Дону с 2013 года и традиционно завершает цикл мероприятий в рамках ежегодного студенческого фестиваля "Мир Кавказу".