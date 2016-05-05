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Научный конгресс "Мир Кавказу" пройдет в ноябре в Ростове

5 мая 2016, 09:49
В рамках студенческого фестиваля "Мир Кавказу" в Ростове в ноябре проведут конгресс молодых ученых, рассказал в четверг на церемонии старта автопробега "Мир Кавказу" проректор по учебной работе ЮФУ Владимир Кирик.

По словам Кирика, целью проекта является развитие горизонтальных связей между молодыми учеными из разных регионов Юга России.

"Все научные наработки, которые будут сделаны в ходе автопробега молодыми учеными из ЮФУ, будут обобщены и доработаны, после чего финальные итоги исследований будут подведены в ноябре на глобальном научном конгрессе молодых ученых", - сказал Кирик.

Он добавил, что научный конгресс "Мир Кавказу" будет приурочен к празднованию Дня народного единства и пройдет с 1 по 3 ноября.

Научный конгресс "Мир Кавказу" проводится в Ростове-на-Дону с 2013 года и традиционно завершает цикл мероприятий в рамках ежегодного студенческого фестиваля "Мир Кавказу".

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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