Научный конгресс "Мир Кавказу" пройдет в ноябре в Ростове

"Все научные наработки, которые будут сделаны в ходе автопробега молодыми учеными из ЮФУ, будут обобщены и доработаны, после чего финальные итоги исследований будут подведены в ноябре на глобальном научном конгрессе молодых ученых", - сказал Кирик.