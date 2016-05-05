Отец и сын в Ростове избили полицейского на футбольном матче

"По данным следствия, фигуранты в возрасте 52 и 28 лет в пьяном виде смотрели футбол и нарушали общественный порядок. Полицейский потребовал, чтобы оба мужчины покинули стадион. Подозреваемые оскорбили сотрудника органов правопорядка, далее один из них ударил его ногой по голове", - сказано в сообщении.
Уточняется, что у потерпевшего зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
По информации областного управления МВД РФ, фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по их статьям составляет пять лет заключения.