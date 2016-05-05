rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Отец и сын в Ростове избили полицейского на футбольном матче

5 мая 2016, 11:29
В донской столице завели два уголовных дела в отношении отца и сына, которые заподозрены в оскорблении и избиении полицейского во время футбольного матча "Ростов" - "Зенит", сообщает в четверг областное управление СКР.

"По данным следствия, фигуранты в возрасте 52 и 28 лет в пьяном виде смотрели футбол и нарушали общественный порядок. Полицейский потребовал, чтобы оба мужчины покинули стадион. Подозреваемые оскорбили сотрудника органов правопорядка, далее один из них ударил его ногой по голове", - сказано в сообщении.

Уточняется, что у потерпевшего зафиксировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По информации областного управления МВД РФ, фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по их статьям составляет пять лет заключения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00