Проект реставрации ростовского музея краеведения обойдется в 9 млн руб

Музей расположен в здании, которое является памятником архитектуры — помещении товарищества М.Гельферих-Саде. В последний раз ремонт здесь проводился 30 лет назад, и за это время строение сильно обветшало.
Выделенные средства будут потрачены на расчеты и смету реставрации. Планируется, что в следующем году будет проведен ремонт фасада и залов, а после этого начнется ремонт инженерных коммуникаций.
Первый комплекс ремонтных работ должен быть закончен уже к 2018 году, когда приедут гости Чемпионата Мира по футболу.