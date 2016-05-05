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Проект реставрации ростовского музея краеведения обойдется в 9 млн руб

5 мая 2016, 14:46
Власти Ростовской области выделили из резервного фонда 9 миллионов рублей на разработку сметной документации для реставрации музея краеведения, сообщает пресс-центр администрации региона.

Музей расположен в здании, которое является памятником архитектуры — помещении товарищества М.Гельферих-Саде. В последний раз ремонт здесь проводился 30 лет назад, и за это время строение сильно обветшало.

Выделенные средства будут потрачены на расчеты и смету реставрации.  Планируется, что в следующем году будет проведен ремонт фасада и залов, а после этого начнется ремонт инженерных коммуникаций.

Первый комплекс ремонтных работ должен быть закончен уже к 2018 году, когда приедут гости Чемпионата Мира по футболу.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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