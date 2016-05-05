Профицит бюджета Ростовской области составил 2,7 млрд руб

По словам главы регионального Минфина Лилии Федотовой, с января по март область заработала 32 миллиарда рублей, а потратила 29,3 миллиарда рублей. При этом собственные доходы бюджета выросли на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило пять миллиардов рублей.
Такой рост был основан на увеличении поступлений почти по всем налогам: налог на прибыль организаций увеличился на 2,4 миллиарда рублей, НДФЛ — на 600 миллионов рублей, акцизы выросли на 671,2 миллиона рублей, а налог на имущество юрлиц — на 860 миллионов рублей.
Всего за три месяца собственные доходы региона превысили 25 миллиардов рублей. Еще около семи миллиардов составили безвозмездные поступления в казну.