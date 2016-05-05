Профицит бюджета Ростовской области составил 2,7 млрд руб

Такой рост был основан на увеличении поступлений почти по всем налогам: налог на прибыль организаций увеличился на 2,4 миллиарда рублей, НДФЛ — на 600 миллионов рублей, акцизы выросли на 671,2 миллиона рублей, а налог на имущество юрлиц — на 860 миллионов рублей.