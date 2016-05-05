Прокуратура не нашла нарушений в аэропорту Ростова после падения Boeing

Транспортная прокуратура при проведении проверки в аэропорту Ростова-на-Дону по факту падения самолета компании FlyDubai не установила ни одного нарушения, проинформировала RostovGazeta представитель ведомства Агнесса Савченко.