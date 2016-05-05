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Прокуратура не нашла нарушений в аэропорту Ростова после падения Boeing

5 мая 2016, 13:56
Транспортная прокуратура при проведении проверки в аэропорту Ростова-на-Дону по факту падения самолета компании FlyDubai не установила ни одного нарушения, проинформировала RostovGazeta представитель ведомства Агнесса Савченко.

Как рассказала Савченко, при проверке были изучены разрешительные документы воздушной гавани и деятельность органов госконтроля.

"Пригодность воздушного порта для выполнения международных полетов подтверждена соответствующей документацией. Эксплуатация взлетной полосы проводится с учетом осмотров, проводимых с необходимой периодичностью", - сказала Савченко.

По ее словам, также проверка не выявила никаких нарушений при эксплуатации свето-сигнального оборудования.

Boeing компании FlyDubai рухнул при попытке приземлиться в воздушной гавани донской столицы 19 марта. При крушении погибли 62 человека.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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