Прокуратура не нашла нарушений в аэропорту Ростова после падения Boeing

Как рассказала Савченко, при проверке были изучены разрешительные документы воздушной гавани и деятельность органов госконтроля.
"Пригодность воздушного порта для выполнения международных полетов подтверждена соответствующей документацией. Эксплуатация взлетной полосы проводится с учетом осмотров, проводимых с необходимой периодичностью", - сказала Савченко.
По ее словам, также проверка не выявила никаких нарушений при эксплуатации свето-сигнального оборудования.
Boeing компании FlyDubai рухнул при попытке приземлиться в воздушной гавани донской столицы 19 марта. При крушении погибли 62 человека.