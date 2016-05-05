Ракетно-космическая корпорация ищет партнеров на Дону

Топ-менеджер ОРКК осмотрел производственные помещения трех заводов Ростовской области. Он побывал на научно-производственном предприятии "Квант" в Ростове, на заводе "Прибой" в Таганроге и "МТЕ КОВОСВИТ МАС" в Азове.
Его интересовали технологические процессы, контроль качества и готовое оборудование, которое производят предприятия. Дмитриенко осмотрел сборочные производства, участки испытаний и обработки продукции.
Корпорация была создана два года назад для разработки, модернизации и поставки ракетной техники. Замгубернатора региона Александр Гребенщиков сообщил, что компания ищет партнеров для размещения заказов, а также обсуждает вопрос покупки металлообрабатывающих станков на заводе "МТЕ КОВОСВИТ МАС".