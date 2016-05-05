rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ракетно-космическая корпорация ищет партнеров на Дону

5 мая 2016, 14:04
Руководитель аппарата гендиректора Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Юрий Дмитриенко с рабочим визитом посетил донские промпредприятия в поисках партнеров для размещения заказов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Топ-менеджер ОРКК осмотрел производственные помещения трех заводов Ростовской области. Он побывал на научно-производственном предприятии "Квант" в Ростове, на заводе "Прибой" в Таганроге и "МТЕ КОВОСВИТ МАС" в Азове.

Его интересовали технологические процессы, контроль качества и готовое оборудование, которое производят предприятия. Дмитриенко осмотрел сборочные производства, участки испытаний и обработки продукции.

Корпорация была создана два года назад для разработки, модернизации и поставки ракетной техники. Замгубернатора региона Александр Гребенщиков сообщил, что компания ищет партнеров для размещения заказов, а также обсуждает вопрос покупки металлообрабатывающих станков на заводе "МТЕ КОВОСВИТ МАС".

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00