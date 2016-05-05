Ракетно-космическая корпорация ищет партнеров на Дону

Корпорация была создана два года назад для разработки, модернизации и поставки ракетной техники. Замгубернатора региона Александр Гребенщиков сообщил, что компания ищет партнеров для размещения заказов, а также обсуждает вопрос покупки металлообрабатывающих станков на заводе "МТЕ КОВОСВИТ МАС".