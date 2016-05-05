Ростовская экстренная служба получит видеостену почти за 10 млн руб

Видеостена имеет экран высокого разрешения, на котором отображается видео с уличных камер наблюдения. Таким образом можно в реальном времени следить за ситуациями на главных улицах города, на перекрестках и в местах массового скопления людей.
Кроме того, на стену выведут и другие данные: движение самолетов в воздушном пространстве региона, движение судов по рекам и в акватории Азовского залива, уровень воды и так далее.
На техническое оснащение системы экстренного реагирования уже потрачено более 349 миллионов рублей. Планируется, что полностью система будет развернута в регионе в начале следующего года.
Служба-112 Ростовской области - это единый центр вызова специалистов, участвующих в решении экстренных ситуациях: скорой помощи, пожарных, полиции и других служб.