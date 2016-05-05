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Ростовская экстренная служба получит видеостену почти за 10 млн руб

5 мая 2016, 12:27
Центр обработки заказов системы-112 Ростовской области оснастят видеостеной стоимостью 9,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Видеостена имеет экран высокого разрешения, на котором отображается видео с уличных камер наблюдения. Таким образом можно в реальном времени следить за ситуациями на главных улицах города, на перекрестках и в местах массового скопления людей.

Кроме того, на стену выведут и другие данные: движение самолетов в воздушном пространстве региона, движение судов по рекам и в акватории Азовского залива, уровень воды и так далее.

На техническое оснащение системы экстренного реагирования уже потрачено более 349 миллионов рублей. Планируется, что полностью система будет развернута в регионе в начале следующего года.

Служба-112 Ростовской области - это единый центр вызова специалистов, участвующих в решении экстренных ситуациях: скорой помощи, пожарных, полиции и других служб.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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