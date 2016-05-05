Ростовские библиотеки получат 1,5 млн руб. на оцифровку книг

Как отметил министр, сейчас некоторые издания недоступны для посетителей из-за того, что старая бумага требует особого режима хранения. При этом в библиотеках хранятся документы, напечатанные еще до революции 1917 года. После их оцифровки электронные версии этих печатных раритетов станут доступны читателям.