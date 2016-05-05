Ростовские библиотеки получат 1,5 млн руб. на оцифровку книг

По словам главы регионального Министерства культуры Александра Резванова, в прошлом году библиотеки оцифровали около восьми тысяч страниц, в том числе редкие картографические и краеведческие материалы, а также городские газеты.
Как отметил министр, сейчас некоторые издания недоступны для посетителей из-за того, что старая бумага требует особого режима хранения. При этом в библиотеках хранятся документы, напечатанные еще до революции 1917 года. После их оцифровки электронные версии этих печатных раритетов станут доступны читателям.
Донская электронная виртуальная библиотека создается уже более пяти лет. Сейчас ее фонд превышает 25 тысяч документов.