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Взносы на капремонт жилья снизятся для донских пенсионеров в два раза

5 мая 2016, 06:53
Подписан закон Ростовской области, согласно которому взносы на оплату капитального ремонта жилых помещений для 70-летних дончан сократятся вдвое, тем же жителям региона, кому уже исполнилось 80 лет, отныне не придется платить этот ежемесячный сбор, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Подписанный губернатором документ распространяет свое действие на период с 1 января текущего года на неограниченный срок. По всем ежемесячным взносам, которые пожилые ростовчане внесли в региональный Фонд капитального ремонта с начала 2016 года, будет произведен перерасчет.

"Для получения льготы необходимо написать заявление в местные органы соцзащиты населения по месту прописки. Деньги на компенсацию взносов будут выделены из регионального бюджета", - подчеркнули в пресс-службе губернатора Ростовской области.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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