Взносы на капремонт жилья снизятся для донских пенсионеров в два раза

Подписанный губернатором документ распространяет свое действие на период с 1 января текущего года на неограниченный срок. По всем ежемесячным взносам, которые пожилые ростовчане внесли в региональный Фонд капитального ремонта с начала 2016 года, будет произведен перерасчет.

