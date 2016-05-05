Взносы на капремонт жилья снизятся для донских пенсионеров в два раза

Подписанный губернатором документ распространяет свое действие на период с 1 января текущего года на неограниченный срок. По всем ежемесячным взносам, которые пожилые ростовчане внесли в региональный Фонд капитального ремонта с начала 2016 года, будет произведен перерасчет.
"Для получения льготы необходимо написать заявление в местные органы соцзащиты населения по месту прописки. Деньги на компенсацию взносов будут выделены из регионального бюджета", - подчеркнули в пресс-службе губернатора Ростовской области.