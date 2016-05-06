Донской борец выиграл первенство мира среди инвалидов

"Мероприятие прошло в Тегеране. Всего собралось примерно 200 участников из 20 стран", - сказано в сообщении.
Теперь житель Дона будет претендовать на участие в Сурдлимпийских играх, которые состоятся в Турции в следующем году.
Два года назад донской спортсмен стал победителем первенства РФ и мира, в прошедшем году он завоевал золото в Европе.
В феврале облправительство сообщало, что Богословенко одержал победу в первенстве РФ по вольной борьбе. Первые места на подобных мероприятиях он занимал три года подряд.