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Донской борец выиграл первенство мира среди инвалидов

6 мая 2016, 14:23
Представитель Ростовской области Михаил Богословенко победил на первенстве мира по греко-римской и вольной борьбе среди слабослышащих спортсменов, сообщает в пятницу облправительство.

"Мероприятие прошло в Тегеране. Всего собралось примерно 200 участников из 20 стран", - сказано в сообщении.

Теперь житель Дона будет претендовать на участие в Сурдлимпийских играх, которые состоятся в Турции в следующем году.

Два года назад донской спортсмен стал победителем первенства РФ и мира, в прошедшем году он завоевал золото в Европе.

В феврале облправительство сообщало, что Богословенко одержал победу в первенстве РФ по вольной борьбе. Первые места на подобных мероприятиях он занимал три года подряд.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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