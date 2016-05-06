Китайцы хотят производить на Дону лимонную кислоту

Договоренность об этом была достигнута на крупнейшей в Азии продовольственной выставке "СИАЛ ЧАЙНА". В ходе переговоров вице-президент BBCA Group Хайвэй Хе подчеркнул, что в области очень хорошо развит агропромышленный комплекс, кроме того, у региона есть большой потенциал для инвестиций в развитие пищевой промышленности.

