Китайцы хотят производить на Дону лимонную кислоту

Договоренность об этом была достигнута на крупнейшей в Азии продовольственной выставке "СИАЛ ЧАЙНА". В ходе переговоров вице-президент BBCA Group Хайвэй Хе подчеркнул, что в области очень хорошо развит агропромышленный комплекс, кроме того, у региона есть большой потенциал для инвестиций в развитие пищевой промышленности.
"Кроме возможного строительства производственного предприятия потенциальный инвестор заинтересовался такими направлениями, как экспорт оборудования и технологий глубокой переработки продукции сельхозтоваропроизводителей, импорт продовольственных товаров", - говорится в сообщении Агентства инвестиционного развития Ростовской области.
Крупнейший азиатский продовольственный форум завершит свою работу в субботу.