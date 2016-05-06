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Китайцы хотят производить на Дону лимонную кислоту

6 мая 2016, 09:52
Крупнейший азиатский фармпроизводитель BBCA Group Хайвэй Хе планирует построить на территории донского региона завод по изготовлению лимонной кислоты, сообщает ростовское Агентство инвестиционного развития.

Договоренность об этом была достигнута на крупнейшей в Азии продовольственной выставке "СИАЛ ЧАЙНА". В ходе переговоров вице-президент BBCA Group Хайвэй Хе подчеркнул, что в области очень хорошо развит агропромышленный комплекс, кроме того, у региона есть большой потенциал для инвестиций в развитие пищевой промышленности.

"Кроме возможного строительства производственного предприятия потенциальный инвестор заинтересовался такими направлениями, как экспорт оборудования и технологий глубокой переработки продукции сельхозтоваропроизводителей, импорт продовольственных товаров", - говорится в сообщении Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Крупнейший азиатский продовольственный форум завершит свою работу в субботу.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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