Архитектора ВИП-залов нового аэропорта Ростова определят до 19 мая

Архитектурные бюро из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы, Калининграда и Ростова-на-Дону представят свои концепции ВИП-залов будущего аэропорта донской столицы. Эти проекты проходят в следующий тур конкурсного отбора, после чего и будет отобран исполнитель. Уже 19 мая конкурсное жюри выберет архитектурное бюро, которое подарит аэропорту Ростова-на-Дону уникальные интерьеры комфортабельных залов для внутренних и международных линий.