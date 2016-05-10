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Архитектора ВИП-залов нового аэропорта Ростова определят до 19 мая

10 мая 2016, 12:34
Более 20 архитекторов из разных российских городов представили свои проекты залов повышенной комфортности нового воздушного порта Ростова-на-Дону, сообщается на сайте холдинга "Аэропорты регионов".

Архитектурные бюро  из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы, Калининграда и Ростова-на-Дону представят свои концепции ВИП-залов будущего аэропорта донской столицы.  Эти проекты проходят в следующий тур конкурсного отбора, после чего и будет отобран исполнитель. Уже 19 мая конкурсное жюри выберет архитектурное бюро, которое подарит аэропорту Ростова-на-Дону уникальные интерьеры комфортабельных залов для внутренних и международных линий.

"Все участники конкурса – команды архитекторов с большим опытом работы и отличным портфолио, поэтому уже сейчас можно говорить о самом высоком уровне всех представленных на отбор проектов", - отмечается в сообщении холдинга "Аэропорты регионов".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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