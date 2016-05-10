rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Авто на Дону столкнулось с "КамаАЗом", один человек погиб

10 мая 2016, 07:51
В Ростовской области на дороге Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло столкновение легкового авто и грузовика, один человек погиб, еще один - получил травмы, сообщает во вторник департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.

"Авария произошла 8 мая. Водитель Hyundai Accent перестроился на встречную полосу и столкнулся с машиной "КамАЗ", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пассажирка Hyundai скончалась на месте, водителя доставили в больницу.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00