Авто на Дону столкнулось с "КамаАЗом", один человек погиб

В Ростовской области на дороге Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло столкновение легкового авто и грузовика, один человек погиб, еще один - получил травмы, сообщает во вторник департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.