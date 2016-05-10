Авто на Дону столкнулось с "КамаАЗом", один человек погиб
10 мая 2016, 07:51
В Ростовской области на дороге Волгоград - Каменск-Шахтинский произошло столкновение легкового авто и грузовика, один человек погиб, еще один - получил травмы, сообщает во вторник департамент по предупреждению и ликвидации ЧС региона.
"Авария произошла 8 мая. Водитель Hyundai Accent перестроился на встречную полосу и столкнулся с машиной "КамАЗ", - сказано в сообщении.
Уточняется, что пассажирка Hyundai скончалась на месте, водителя доставили в больницу.