Ростовская область договорилась о реализации новых проектов с Китаем

Приоритетные отрасли для реализации новых проектов – АПК, пищевая и перерабатывающая промышленность, именно этим темам были посвящены прошедшие переговоры. Диалог с потенциальными иностранными партнерами прошел на площадке форума «СИАЛ ЧАЙНА» в Шанхае. Донским производителям и промышленникам удалось провести ряд переговоров с инвесторами из Китая и Юго-Восточной Азии.
В частности, предварительные устные договоренности были достигнуты с компанией New Hope Group - китайское предприятие специализируется на выращивании КРС, а также производит корма и ветеринарные препараты для животных и планирует партнерство с ростовскими производителями в расширении производства и переработки молочной продукции. Инвесторы получают существенные преференции из федерального и областного бюджетов. Кроме того, проводились переговоры с производителями дрожжей и лимонной кислоты.
По данным СМИ, окончательно ни один контракт пока заключен не был.