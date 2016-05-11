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Ростовская область договорилась о реализации новых проектов с Китаем

11 мая 2016, 10:59
Делегация Ростовской области вернулась с успешными результатами из Шанхая, где принимала активное участие в форуме «СИАЛ ЧАЙНА», сообщается на сайте регионального агентства инвестиционного развития.

Приоритетные отрасли для реализации новых проектов – АПК, пищевая и перерабатывающая промышленность, именно этим темам были посвящены прошедшие переговоры.  Диалог с потенциальными иностранными партнерами прошел на площадке форума «СИАЛ ЧАЙНА» в Шанхае. Донским производителям и промышленникам удалось провести ряд переговоров с инвесторами из Китая и Юго-Восточной Азии.

В частности, предварительные устные договоренности были достигнуты с компанией New Hope Group - китайское предприятие специализируется на выращивании КРС, а также производит корма и ветеринарные препараты для животных и планирует партнерство с ростовскими производителями в расширении производства и переработки молочной продукции. Инвесторы получают существенные преференции из федерального и областного бюджетов.  Кроме того, проводились переговоры с производителями дрожжей и лимонной кислоты.

По данным СМИ, окончательно ни один контракт пока заключен не был.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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