Ростовская область договорилась о реализации новых проектов с Китаем

В частности, предварительные устные договоренности были достигнуты с компанией New Hope Group - китайское предприятие специализируется на выращивании КРС, а также производит корма и ветеринарные препараты для животных и планирует партнерство с ростовскими производителями в расширении производства и переработки молочной продукции. Инвесторы получают существенные преференции из федерального и областного бюджетов. Кроме того, проводились переговоры с производителями дрожжей и лимонной кислоты.