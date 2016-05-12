"РЖД" ответит за нарушение противопожарных правил в донских лесах

Во время проверки выяснилось, что на Белокалитвинской, Лиховской и Миллеровской дистанциях пути "РЖД" не очищаются от сухостоя, что может привести к их возгоранию. Кроме того, компания не позаботилась о размещении специальных знаков, содержащих информацию о правилах противопожарной безопасности и ограничивающих пребывание людей в лесах.