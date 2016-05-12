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"РЖД" ответит за нарушение противопожарных правил в донских лесах

12 мая 2016, 13:19
"Российские железные дороги" привлекут к административной ответственности за несоблюдение правил противопожарной безопасности в лесополосе в Ростовской области, сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Во время проверки выяснилось, что на Белокалитвинской, Лиховской и Миллеровской дистанциях пути "РЖД" не очищаются от сухостоя, что может привести к их возгоранию. Кроме того, компания не позаботилась о размещении специальных знаков, содержащих информацию о правилах противопожарной безопасности и ограничивающих пребывание людей в лесах.

Компания "РЖД" признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ и привлечена к административной ответственности в виде предупреждения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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