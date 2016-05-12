rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове прошел парад "детских войск"

12 мая 2016, 14:53
12 мая в Ростове прошел парад "детских войск", который из-за непогоды пришлось перенести с площади перед Домом офицеров в здание, сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в торжественном шествии и концертной программе приняли более полутысячи детей от четырех до десяти лет.

Зрителями стали ветераны войны, которых чествовали юные ополченцы. На торжественной церемонии открытия детская рота вынесла на сцену флаг России и копию знамени Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945.

После этого началась концертная программа, для которой детсадовцам была пошита специальная военная форма различных родов войск. На сцене выступали дети в форме сухопутных войск, а также военно-воздушных и военно-морских подразделений.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00