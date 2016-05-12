В Ростове прошел парад "детских войск"

Участие в торжественном шествии и концертной программе приняли более полутысячи детей от четырех до десяти лет.
Зрителями стали ветераны войны, которых чествовали юные ополченцы. На торжественной церемонии открытия детская рота вынесла на сцену флаг России и копию знамени Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945.
После этого началась концертная программа, для которой детсадовцам была пошита специальная военная форма различных родов войск. На сцене выступали дети в форме сухопутных войск, а также военно-воздушных и военно-морских подразделений.