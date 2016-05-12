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Виновницей ДТП на Дону, в котором погибла женщина, стала водитель "ВАЗ"

12 мая 2016, 12:16
Виновником дорожной аварии в Ростовской области с участием автомобилей Ford Fusion, "ВАЗ-2115" и "КамАЗа", в которой погибла женщина и пострадал мужчина, оказалась водитель отечественного легкового автомобиля, проинформировал RostovGazeta представитель отдела пропаганды донского управления ГИБДД.

По словам представителя ведомства, авария произошла около 20.50 мск на трассе М4 "Дон" в среду. По предварительной информации водитель, управляя ВАЗ-2115, при совершении левого поворота не уступила дорогу встречному автомобилю Ford Fusion и допустила с ним столкновение. Из-за удара Ford откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с "КамАЗом".

Как сообщалось ранее, в результате аварии пострадал 28-летний водитель Ford, а 29-летняя пассажирка авто погибла на месте. 

"По факту происшествия проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства добавил, что водителю "ВАЗ 2115", которая, по версии дорожной полиции, является виновницей ДТП, медицинская помощь не потребовалась. Водитель "КамАЗа" также отказался от медпомощи.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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