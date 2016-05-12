Виновницей ДТП на Дону, в котором погибла женщина, стала водитель "ВАЗ"

По словам представителя ведомства, авария произошла около 20.50 мск на трассе М4 "Дон" в среду. По предварительной информации водитель, управляя ВАЗ-2115, при совершении левого поворота не уступила дорогу встречному автомобилю Ford Fusion и допустила с ним столкновение. Из-за удара Ford откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с "КамАЗом".
Как сообщалось ранее, в результате аварии пострадал 28-летний водитель Ford, а 29-летняя пассажирка авто погибла на месте.
"По факту происшествия проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Представитель ведомства добавил, что водителю "ВАЗ 2115", которая, по версии дорожной полиции, является виновницей ДТП, медицинская помощь не потребовалась. Водитель "КамАЗа" также отказался от медпомощи.