Число жертв донского стрелка возросло до двух человек

Ранее сообщалось, что житель Федоровки Ростовской области рано утром пришел в здание администрации муниципалитета с обрезом и выстрелил в ее сотрудника. После этого мужчина застрелил участкового, попытавшегося его задержать.
"В результате полученного огнестрельного ранения второй пострадавший скончался в медучреждении. В связи с этим даны указания о переквалификации действий подозреваемого на более тяжкую статью Уголовного кодекса", - сказала Гагалаева.
Она добавила, что уголовное дело, возбужденное ранее местным отделом СУ СКР, передано в 1-й отдел по расследованию особо важных дел.