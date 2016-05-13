rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Число жертв донского стрелка возросло до двух человек

13 мая 2016, 16:34
Сотрудник администрации донского села Федоровка, раненный местным жителем в пятницу, скончался в больнице, проинформировала RostovGazeta представитель СУ СКР Галина Гагалаева.

Ранее сообщалось, что житель Федоровки Ростовской области рано утром пришел в здание администрации муниципалитета с обрезом и выстрелил в ее сотрудника. После этого мужчина застрелил участкового, попытавшегося его задержать.

"В результате полученного огнестрельного ранения второй пострадавший скончался в медучреждении. В связи с этим даны указания о переквалификации действий подозреваемого на более тяжкую статью Уголовного кодекса", - сказала Гагалаева.

Она добавила, что уголовное дело, возбужденное ранее местным отделом СУ СКР, передано в 1-й отдел по расследованию особо важных дел.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00