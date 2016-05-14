Донецк и Верона могут стать городами-побратимами

По словам Коменкини, представители "Лиги севера" уже направили запрос в правительство Вероны, чтобы начать процесс оформления статуса городов-побратимов, однако в данный момент перед воплощением этой идеи в жизнь появились некоторые барьеры.
"Итальянское законодательство содержит много препятствий, затягивающих этот процесс. Сильнее всего, мешают административные барьеры и текущая антироссийская политика Евросоюза", - сказа Коменкини.
Он отметил, что несмотря на существующие барьеры, идея сделать Верону и Донецк городами-побратимами, скорее всего, будет реализована в следующем году.
"В этом году у нас пройдут очень важные выборы, по итогам которых ситуация может кардинально измениться. Тогда, через год, процесс официального оформления этого статуса будет проходить значительно проще", - пояснил Коменкини.