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Донецк и Верона могут стать городами-побратимами

14 мая 2016, 10:22
Столица ДНР город Донецк и итальянский город Верона через год могут стать городами-побратимами, рассказал в пятницу на пресс-конференции в Ростове член итальянской политической партии "Лига севера" Вито Коменкини.

По словам Коменкини, представители "Лиги севера" уже направили запрос в правительство Вероны, чтобы начать процесс оформления статуса городов-побратимов, однако в данный момент перед воплощением этой идеи в жизнь появились некоторые барьеры.

"Итальянское законодательство содержит много препятствий, затягивающих этот процесс. Сильнее всего, мешают административные барьеры и текущая антироссийская политика Евросоюза", - сказа Коменкини.

Он отметил, что несмотря на существующие барьеры, идея сделать Верону и Донецк городами-побратимами, скорее всего, будет реализована в следующем году.

"В этом году у нас пройдут очень важные выборы, по итогам которых ситуация может кардинально измениться. Тогда, через год, процесс официального оформления этого статуса будет проходить значительно проще", - пояснил Коменкини.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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