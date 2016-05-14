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Итальянцы окажут Донбассу гуманитарную и информационную помощь

14 мая 2016, 09:52
Активисты из Италии окажут Донбассу гуманитарную помощь и проинформируют жителей Италии о сложившейся в Донецкой Народной республике ситуации, рассказали в пятницу на пресс-конференции члены итальянской политической партии "Лига севера" Вито Коменкини и Палмарино Закателли, посетившие Донецк.

"В Вероне есть организация "Женщины Вероны", которая готова помочь Донбассу гуманитарной помощью. В политическом смысле, мы организуем различные информационные выставки, чтобы жители Европы узнали о сложившейся в Донецке ситуации", - сказал Закателли.

Вито Коменкини в свою очередь пояснил, что необходимость в информировании населения Европы и Италии в частности о ситуации на Донбассе продиктована "режимом тишины", действующим в Европе в вопросах Украины.

"Кроме того, мы можем помочь в политическом плане, сообщив в Европарламенте о той ситуации, которая сейчас есть", - сказал Коменкини.

Коменкини подчеркнул, что по его мнению, Донбасс имеет огромный экономический потенциал, однако в данный момент он не может развиваться быстрыми темпами в связи с политическими барьерами со стороны Евросоюза и США.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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