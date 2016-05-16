Автобус спровоцировал ДТП с 8 автомобилями в Ростове

Как рассказал представитель ведомства, авария произошла на улице Зоологической около 9.50 мск. По предварительной информации правоохранителей, автобус вылетел на встречную полосу в связи с заклинившей педалью газа и протаранил восемь автомобилей.
"В ДТП различные травмы получил пассажир одного из авто. Он был госпитализирован в медучреждение", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в данный момент по факту происшествия проводится проверка, сотрудники дорожной полиции продолжают работу на месте аварии.