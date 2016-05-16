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Автобус спровоцировал ДТП с 8 автомобилями в Ростове

16 мая 2016, 11:23
ДТП с участием пассажирского автобуса и восьми машин произошло в Ростове-на-Дону в понедельник, проинформировал RostovGazeta представитель пресс-службы донского главка МВД.

Как рассказал представитель ведомства, авария произошла на улице Зоологической около 9.50 мск. По предварительной информации правоохранителей, автобус вылетел на встречную полосу в связи с заклинившей педалью газа и протаранил восемь автомобилей. 

"В ДТП различные травмы получил пассажир одного из авто. Он был госпитализирован в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент по факту происшествия проводится проверка, сотрудники дорожной полиции продолжают работу на месте аварии.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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