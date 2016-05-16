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Пострадавшим от урагана ростовчанам выплатят по 10 тыс руб

16 мая 2016, 10:49
Жителям Белокалитвинского района Ростовской области, пострадавшим от урагана, выплатят компенсацию в размере 10 тысяч рублей, сообщил сотрудник пресс-службы регионального управления МЧС.

Всего было принято и обработано 68 заявок о помощи в восстановлении жилищ после погодных катаклизмов.

Руководство Белокалитвинского района вместе с замгубернатора Ростовской области и начальником главного управления МЧС России по Ростовской области в воскресенье провели встречу с пострадавшими от урагана.

"На этой встрече было принято 68 заявок от населения на выплату компенсации в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего",- сказали в пресс-службе МЧС.

Выплаты будут производится за счет средств областного бюджета.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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