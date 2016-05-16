Пострадавшим от урагана ростовчанам выплатят по 10 тыс руб

Всего было принято и обработано 68 заявок о помощи в восстановлении жилищ после погодных катаклизмов.
Руководство Белокалитвинского района вместе с замгубернатора Ростовской области и начальником главного управления МЧС России по Ростовской области в воскресенье провели встречу с пострадавшими от урагана.
"На этой встрече было принято 68 заявок от населения на выплату компенсации в размере 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего",- сказали в пресс-службе МЧС.
Выплаты будут производится за счет средств областного бюджета.