Спасатели вывезли 400 кубометров поваленных ветром деревьев на Дону

Напомним, что в минувшую субботу в районе Белой Калитвы ураганом были разрушены десятки домов. Очевидцы опубликовали в Интернете видео смерча, обрушившегося на населенные пункты.
Было нарушено электроснабжение 470 домов, в которых проживает 1400 человек, повреждена кровля трех социально значимых объектов и 110 домов.
Пострадали жители хуторов Ильинка, Раздолье и Анновка. В последнем разрушен ангар и сельскохозяйственная мастерская. В хуторах объявлен режим ЧС.
На место происшествия были направлены сотрудники пожарно-спасательных, поисково-спасательных и оперативных групп МЧС. Всего 357 человек и 67 единиц техники.
На сегодняшний день электро- и водоснабжение населенных пунктов полностью восстановлено.
Также восстановлено здание администрации, почты и сельского клуба, кровля 93 домов, вывезено 396 кубометров поваленных деревьев и более 1400 кубометров мусора.
"Сейчас МЧС занимается восстановлением кровли оставшихся 17 домов",- сказал сотрудник пресс-службы МЧС региона.
По словам сотрудника управления МЧС, было принято 68 заявок от населения на выплату компенсации в размере 10 тысяч рублей.
Населению других районов Ростовской области непогода не причинила опасного для жизни, здоровья или имущества вреда.