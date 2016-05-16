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Спасатели вывезли 400 кубометров поваленных ветром деревьев на Дону

16 мая 2016, 09:34
В Белокалитвинском районе Ростовской области сотрудники МЧС восстановили кровлю 93 домов и линии электропередач в населенных пунктах, пострадавших от урагана, града и местами смерча, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-центра управления МЧС Ростовской области.

Напомним, что в минувшую субботу в районе Белой Калитвы ураганом были разрушены десятки домов. Очевидцы опубликовали в Интернете видео смерча, обрушившегося на населенные пункты.

Было нарушено электроснабжение 470 домов, в которых проживает 1400 человек, повреждена кровля трех социально значимых объектов и 110 домов.

Пострадали жители хуторов Ильинка, Раздолье и Анновка. В последнем разрушен ангар и сельскохозяйственная мастерская. В хуторах объявлен режим ЧС.

На место происшествия были направлены сотрудники пожарно-спасательных, поисково-спасательных и оперативных групп МЧС. Всего 357 человек и 67 единиц техники.

На сегодняшний день электро- и водоснабжение населенных пунктов полностью восстановлено.

Также восстановлено здание администрации, почты и сельского клуба, кровля 93 домов, вывезено 396 кубометров поваленных деревьев и более 1400 кубометров мусора.

"Сейчас МЧС занимается восстановлением кровли оставшихся 17 домов",- сказал сотрудник пресс-службы МЧС региона.

По словам сотрудника управления МЧС, было принято 68 заявок от населения на выплату компенсации в размере 10 тысяч рублей.

Населению других районов Ростовской области непогода не причинила опасного для жизни, здоровья или имущества вреда.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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