Астахов открыл на Дону съезд детских омбудсменов

В последние несколько лет рождаемость в регионе бьет все рекорды, каждый год в области появляются на свет в среднем более 51 тысячи младенцев, а в донской столице в минувшем году родились 14 тысяч детей. Кроме того, удалось сократить число детей-сирот более чем в три раза, только в 2015 году донские семьи усыновили более 1,5 тысячи воспитанников детских домов. Сейчас в области насчитывается чуть более 400 детей, оставшихся без попечения родителей.