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Астахов открыл на Дону съезд детских омбудсменов

17 мая 2016, 11:22
В понедельник уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов открыл торжественное совещание в рамках XIII съезда уполномоченных по правам ребенка, говорится в сообщении регионального правительства.

На мероприятии обсудили вопросы правовой защиты пациентов-детей, проблемы детского здравоохранения, доступность качественной медицинской помощи. Так, Ростовская область является одним из наиболее благополучных регионов в стране по социально-экономическому развитию. Добиться высоких показателей в укреплении государственной защиты юных жителей региона удалось благодаря взаимодействию областных властей и регионального института уполномоченных по правам ребенка.

В последние несколько лет рождаемость в регионе бьет все рекорды, каждый год в области появляются на свет в среднем более 51 тысячи младенцев, а в донской столице в минувшем году родились 14 тысяч детей. Кроме того, удалось сократить число детей-сирот более чем в три раза, только в 2015 году донские семьи усыновили более 1,5 тысячи воспитанников детских домов. Сейчас в области насчитывается чуть более 400 детей, оставшихся без попечения родителей.

"В ростовских 570 школах запущена инновационная программа, цель которой - контролировать состояние здоровья каждого ученика", - подчеркнули в региональном правительстве.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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